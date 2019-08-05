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Россияне лучше относятся к Брежневу, чем к Путину: опрос

Россияне лучше относятся к Брежневу, чем к Путину: опрос - Фото
Граффити поцелуя Брежнева и Хонекера на Берлинской стене (фото - EPA)
05.08.2019, 12:25

29% россиян назвали советскую власть 1970-80 гг. "близкой к людям", при этом 41% считает путинскую власть криминальной и коррумпированной

Жители России более положительно относятся к советской власти конца 1970–80 гг., чем к современной российской. Таковы результаты опроса Левада-центра.

На вопрос социологов о качествах, характеризующие советскую власть, 29% россиян назвали ее "близкой людям", 25% – сильной, прочной, 22% – справедливой.

Что касается современной российской власти, 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% – далекой от народа, 24% – бюрократичной.

Более критично настроены к нынешней власти респонденты из групп, обладающих большими социальными ресурсами (высоким уровнем образования, более обеспеченные, жители Москвы, активные возрастные категории 25-ти – 50-летние люди).

Так называемая социальная периферия (сельские жители, пожилые, малообразованные и неимущие категории населения) склоны более позитивно оценивать советскую власть - "поскольку сильнее нуждаются в идеализации прошлого".

Отмечается, что нижняя точка уважения к российским политикам приходится на конец периода массовых демонстраций протеста (2011-2013 годов).

Левада-центр также отмечает, что аннексия Крыма "заметно подняла уважение к власти".

Опрос проводился 18-24 июля среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах.

Ранее Левада-центр провел опрос, по итогам которого выяснилось, что россияне больше всего доверяют пропагандисту Владимиру Соловьеву. Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для населения страны-агрессора, но его аудитория постепенно снижается. 

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