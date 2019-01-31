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31.01.2019, 08:25

Россияне слили улики Мюллера по делу "фабрики троллей" в РФ - СМИ

Россияне слили улики Мюллера по делу "фабрики троллей" в РФ - СМИ - Фото
Роберт Мюллер (фото - EPA)

Более 1000 конфиденциальных документов попали в сеть

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Россияне слили в сеть собранные спецпрокурором США Робертом Мюллером доказательства в его расследовании предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента с целью дискредитации дела. Об этом сообщает The Guardian.

Более 1000 документов были опубликованы в октябре 2018 года в Twitter аккаунтом @HackingRedstone (вскоре был удален). Эти документы офис Мюллера подал в суд и для ознакомления адвокатам российской компании Concord Management and Consulting, которая подозревается в финансировании хакерских операций так называемой российской фабрики троллей (Агентства интернет-исследований), которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

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"У нас есть доступ к базе данных расследования спецпрокурора, поскольку мы взломали российский сервер с информацией о деле российских троллей. Вы можете просмотреть все файлы, которые были у Мюллера об АИИ и российском сговоре. Приятного чтения!" - было сказано в сообщении аккаунта.

У Мюллера утверждают, что названия и структура папок слитого файла соответствуют тем, которые подготовили его прокуроры.

В ФБР также подтвердили, что учетная запись, с которой был размещен материал, зарегистрирована с российского IP-адреса.

Отмечается, что сервера офиса спецпрокурора США не были взломаны. Это, в свою очередь, подтверждает, что за утечкой данных стоит российская сторона, пишет источник.

Читайте также: В Twitter рассказали о деятельности российской "фабрики троллей"

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Теги: Роберт Мюллер, спецпрокурор США, фабрика троллей, Россия, агентство интернет расследований
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