Россияне заявили, что в Германии закрывают счета Russia Today

Немецкий Commerzbank закрывает счета российских пропагандистских агентств Russia Today Германия и Ruptly. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, доступ к финансовым операциям для Russia Today Германия и Ruptly будет прекращен с 31 мая.

По словам Захаровой, банк формально обосновал это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".

"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве — без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", — сказала Захарова.

Она заявила, что Россия расценивает закрытие счетов своих пропагандистов "в качестве элемента политического давления на журналистов и очевидного нарушения обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ".

Захарова пригрозила, что РФ примет "жесткие ответные меры" против работающих в России немецких СМИ.

В июле 2019 года британский регулятор Ofcom за нарушение правил вещания оштрафовал Russia Today почти на $250 000.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.