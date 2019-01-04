Россиянин предложил латвийскому полицейскому €1 млн взятки

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Генеральная прокуратура Латвии предъявила обвинение гражданину России в предложении взятки в размере более миллиона евро должностному лицу Госполиции. Об этом заявила специалист по общественным отношениям прокуратуры Уна Реке, сообщает Delfi.

Обвинение предъявлено по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за предложение взятки в крупном размере. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до восьми лет.

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Россиянина задержали сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) 9 ноября прошлого года, и уже 18 ноября дело было передано Генпрокуратуре.

БПБК ранее сообщило, что в рамках уголовного процесса были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

"Представитель юридического лица связался с физическим лицом, чтобы оно "решило вопрос" и добилось отмены решения об аресте. После этого физлицо предложило сотруднику полиции взятку. Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию БПБК", - отмечается в сообщении.

9 ноября физлицо передало сотруднику полиции часть взятки — 85 000 евро — и после передачи взятки его задержали. В настоящее время дело передано прокуратуре.

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