Российские миллиардеры подали в суд на автора и издателя книги о Путине

Четыре российских миллиардера и компания Роснефть подали иски против издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина", сообщает Financial Times.

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В лондонские суды с разницей в несколько недель обратились Роман Абрамович, совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман и его бизнес-партнер Петр Авен, а также строительный магнат Шалва Чигиринский.

Иски поданы к подразделению HarperCollins в Великобритании и автору книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон, бывшей журналистке Financial Times и журналистке Reuters. В опубликованной в апреле 2020 года книге говорится о приходе президента России Владимира Путина к власти и его отношениях с олигархами.

В издательстве книгу Белтон назвали "авторитетной, важной и тщательно подготовленной работой" и пообещали решительно защищать в суде книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес.

Абрамович оспаривает в том числе утверждение, что Путин распорядился о приобретении миллиардером футбольного клуба Челси в 2003 году. В книге источником информации назван изгнанный из России миллиардер Сергей Пугачев, которого в 2017 году судья британского Высокого суда назвал ненадежным свидетелем, отмечают журналисты.

Также известно, что Авен подал иск по закону о защите данных. По искам Авена, Фридмана и Чигиринского документы пока недоступны. Представитель Фридмана сообщил, что его и Авена адвокаты подали иски после того, как не сумели договориться с издательством. Получить комментарий у Чигиринского и пресс-службы Роснефти журналистам не удалось.

Джессика Ни Мхайнин из группы "Индекс цензуры", выступающей за свободу слова, в комментарии изданию отметила, что суды Лондона становятся предпочтительным местом для исков, направленных на "подавление критической журналистики не только в Великобритании, но и во всем мире".

23 марта 2021 года стало известно, что из-за книги "Люди Путина" на издательство и автора подал иск Абрамович.

Денис Юдин

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