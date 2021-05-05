Российские миллиардеры подали в суд на автора и издателя книги о Путине
Четыре российских миллиардера и компания Роснефть подали иски против издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина", сообщает Financial Times.
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В лондонские суды с разницей в несколько недель обратились Роман Абрамович, совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман и его бизнес-партнер Петр Авен, а также строительный магнат Шалва Чигиринский.
Иски поданы к подразделению HarperCollins в Великобритании и автору книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон, бывшей журналистке Financial Times и журналистке Reuters. В опубликованной в апреле 2020 года книге говорится о приходе президента России Владимира Путина к власти и его отношениях с олигархами.
В издательстве книгу Белтон назвали "авторитетной, важной и тщательно подготовленной работой" и пообещали решительно защищать в суде книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес.
Абрамович оспаривает в том числе утверждение, что Путин распорядился о приобретении миллиардером футбольного клуба Челси в 2003 году. В книге источником информации назван изгнанный из России миллиардер Сергей Пугачев, которого в 2017 году судья британского Высокого суда назвал ненадежным свидетелем, отмечают журналисты.
Также известно, что Авен подал иск по закону о защите данных. По искам Авена, Фридмана и Чигиринского документы пока недоступны. Представитель Фридмана сообщил, что его и Авена адвокаты подали иски после того, как не сумели договориться с издательством. Получить комментарий у Чигиринского и пресс-службы Роснефти журналистам не удалось.
Джессика Ни Мхайнин из группы "Индекс цензуры", выступающей за свободу слова, в комментарии изданию отметила, что суды Лондона становятся предпочтительным местом для исков, направленных на "подавление критической журналистики не только в Великобритании, но и во всем мире".
- 23 марта 2021 года стало известно, что из-за книги "Люди Путина" на издательство и автора подал иск Абрамович.
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