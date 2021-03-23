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Абрамович подал в суд на журналиста Reuters из-за книги о Путине

23.03.2021, 19:06
Абрамович подал в суд на журналиста Reuters из-за книги о Путине - Фото
Роман Абрамович (фото - EPA) Фото: EPA

Российский олигарх Роман Абрамович подал в суд на американское издательство HarperCollins и репортера агентства Reuters из-за его книги, где говорится, что Абрамович купил английский футбольный клуб "Челси" по указанию российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

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Речь идет о книге "Люди Путина" авторства Кэтрин Белтон, которая сейчас является корреспондентом Reuters в Лондоне. В книге рассказывается о приходе к власти Путина и его окружения из числа бывших сотрудников КГБ.

Адвокаты Абрамовича, базирующиеся в столице Великобритании, опубликовали заявление, в котором утверждается, что книга "содержит ряд ложных и клеветнических утверждений". В частности, в книге, по мнению защитников олигарха, ложно утверждается, что Абрамович "действовал коррумпированно", также в ней содержатся "ложные заявления" о приобретении и деятельности футбольного клуба "Chelsea".

В книге автор передает слова бывшего помощника Путина Сергея Пугачева, который сказал, что Путин рассматривал приобретение "Челси" как возможность поднять авторитет России и усилить ее влияние.

Издательство HarperCollins заявило, что собирается "решительно" ответить на иск, защищая "право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес". В заявлении говорится, что "Люди Путина" представляет собой "авторитетный, важный и тщательно подготовленный труд о современной России".

В 2019 году сообщалось, что основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф заявил о намерении приобрести ФК "Челси" у Абрамовича. 

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Вадим Ребрина
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владимир путин роман абрамович Reuters
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