Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 20:36

Российские силовики пытают верующих током - Свидетели Иеговы

Российские силовики пытают верующих током - Свидетели Иеговы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

15 февраля в российском Сургуте прошли массовые обыски в домах членов Свидетелей Иеговы

Реклама
Реклама

Религиозная организация Свидетели Иеговы заявила, что российские правоохранительные органы подвергают пыткам ее членов, задержанных в городе Сургут. Об этом говорится на сайте организации.

Там сообщили, что 15 февраля в Сургуте прошли массовые обыски в домах верующих.

Реклама

"За этим последовали избиения и истязания не менее 7 верующих с помощью электрических разрядов, удушения и побоев, которые происходили на первом этаже здания Следственного комитета России по ул. Островского, 47, в Сургуте", - говорится в сообщении.

Трое членов организации сейчас продолжают находится в СИЗО.

"Правоохранители ошибочно принимают вероисповедание граждан за участие в деятельности экстремистской организации, ссылаясь на решение суда о ликвидации и запрете деятельности организаций Свидетелей Иеговы в России", - отмечают в организации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, является ли религиозная организация Свидетели Иеговы экстремистской "с точки зрения здравого смысла"

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, религия, экстремизм, пытки, свидетели иеговы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 