Российские силовики пытают верующих током - Свидетели Иеговы

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Религиозная организация Свидетели Иеговы заявила, что российские правоохранительные органы подвергают пыткам ее членов, задержанных в городе Сургут. Об этом говорится на сайте организации.

Там сообщили, что 15 февраля в Сургуте прошли массовые обыски в домах верующих.

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"За этим последовали избиения и истязания не менее 7 верующих с помощью электрических разрядов, удушения и побоев, которые происходили на первом этаже здания Следственного комитета России по ул. Островского, 47, в Сургуте", - говорится в сообщении.

Трое членов организации сейчас продолжают находится в СИЗО.

"Правоохранители ошибочно принимают вероисповедание граждан за участие в деятельности экстремистской организации, ссылаясь на решение суда о ликвидации и запрете деятельности организаций Свидетелей Иеговы в России", - отмечают в организации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, является ли религиозная организация Свидетели Иеговы экстремистской "с точки зрения здравого смысла".