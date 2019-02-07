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07.02.2019, 15:15

В Кремле признали, что здравый смысл противоречит целям РФ

В Кремле признали, что здравый смысл противоречит целям РФ - Фото
Дмитрий Песков (фото - пресс-служба Кремля)

"Здравый смысл, конечно, должен присутствовать везде, всегда и постоянно. Но он не может быть критерием", - сказал пресс-секретарь Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, является ли религиозная организация Свидетели Иеговы экстремистской с точки зрения здравого смысла. Об этом сообщает Интерфакс.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать приговор суда гражданину Дании Деннису Оле Кристенсену по делу о создании регионального подразделения Свидетелей Иеговы, официально запрещенной в РФ организации.

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На вопрос, являются ли Свидетели Иеговы экстремистской организацией с точки зрения здравого смысла, Песков сказал: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла".

"В первую очередь, мы оперируем понятиями законности и незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной. Это является приоритетным в определении ситуации", - сказал Песков.

"Здравый смысл - это то, что также не должно, не может быть отодвинуто на задний план. Здравый смысл, конечно, должен присутствовать везде, всегда и постоянно. Но он не может быть критерием", - продолжил он, добавив, что критерием является понятие законности.

В России подданного Дании Денниса Кристенсена приговорили к шести годам лишения свободы за экстремизм. Кристенсен состоял в местной общине Свидетелей Иеговы. 

 

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Теги: дмитрий песков, кремль, экстремизм, Путин, свидетели иеговы
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