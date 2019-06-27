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27.06.2019, 06:35

Российские военные покинули Венесуэлу

Российские военные покинули Венесуэлу - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Все ли военные РФ вылетели из Венесуэлы, не уточняется

Российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Посольство РФ в Венесуэле не уточняет, все ли из россиян покинули Венесуэлу.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россией по контрактам в военно-технической сфере".

Российская сторона поставила в Венесуэлу сложное оборудование, требующее соответствующего обслуживания, кроме того, специалисты из РФ обучали венесуэльский персонал.

По данным росСМИ, Россия предоставила Венесуэле госкредит на приобретение военной техники, а сумма контрактов в военно-технической сфере оценивается в $11 млрд Венесуэла закупила мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова АК-103, истребители, вертолеты и танки.

16 июня о заключении Венесуэлой оборонного контракта на $209 млн с Россией сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Теги: Россия, джон болтон, венесуэла
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