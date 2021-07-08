UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Египте станет больше российских туристов. Путин отменил запрет на авиаперелеты

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 19:52
В Египте станет больше российских туристов. Путин отменил запрет на авиаперелеты - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Президент РФ Владимир Путин отменил свой указ 2015 года, запрещающий полеты из России в Египет, кроме рейсов в Каир. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в ближайшее время примет решение о количестве рейсов в Египет, сообщает Интерфакс. Туроператоры, по информации агентства, в полном объеме запустят чартерные программы в Египет, вероятнее всего, осенью.

  • 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом взорвался самолет A321 компании Когалымавиа, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека. Ответственность взяли на себя террористы, связанные с Исламским государством. Власти РФ и Когалымавиа информацию о теракте опровергали.
  • Путин запретил воздушные перевозки (в том числе коммерческие) между РФ и Египтом, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир. Туристическим компаниями было рекомендовано "воздерживаться" от продажи туров, предусматривающих перелеты в Египет. В последние годы российских туристов в Египте было очень мало. 

Читайте также: Украинцам настоятельно рекомендуют не ездить в Россию, Индию, Британию и Португалию. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Египет владимир путин туризм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 