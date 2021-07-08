В Египте станет больше российских туристов. Путин отменил запрет на авиаперелеты

Президент РФ Владимир Путин отменил свой указ 2015 года, запрещающий полеты из России в Египет, кроме рейсов в Каир. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в ближайшее время примет решение о количестве рейсов в Египет, сообщает Интерфакс. Туроператоры, по информации агентства, в полном объеме запустят чартерные программы в Египет, вероятнее всего, осенью.

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом взорвался самолет A321 компании Когалымавиа, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека. Ответственность взяли на себя террористы, связанные с Исламским государством. Власти РФ и Когалымавиа информацию о теракте опровергали.

Путин запретил воздушные перевозки (в том числе коммерческие) между РФ и Египтом, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир. Туристическим компаниями было рекомендовано "воздерживаться" от продажи туров, предусматривающих перелеты в Египет. В последние годы российских туристов в Египте было очень мало.

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Вадим Ребрина

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