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Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 20:17
Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии - Фото
Скриншот с видео

9 августа вечером российский вертолет Ми-8 несанкционированно пересек воздушное пространство Эстонии в районе пограничного пункта Койдула. Об этом сообщает Err.ee со ссылкой на штаб Сил обороны Эстонии (EDF).

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Вертолет не представил план полета, во время пересечения границы его транспондер был отключен. Также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения.

Ми-8 находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России, чтобы выразить протест по поводу инцидента и вручить ему дипломатическую ноту о нарушении.

"Эстония считает это крайне серьезным и прискорбным инцидентом, который совершенно неприемлем", — заявили в министерстве.

Нарушение воздушного пространства Эстонии во вторник стало третьим в этом году, пишет эстонское издание. В ночь на 18 июня вертолет Ми-8, принадлежащий пограничной службе России, нарушил воздушное пространство Эстонии.

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Вадим Ребрина
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Россия эстония ми-8
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