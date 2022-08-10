Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии

9 августа вечером российский вертолет Ми-8 несанкционированно пересек воздушное пространство Эстонии в районе пограничного пункта Койдула. Об этом сообщает Err.ee со ссылкой на штаб Сил обороны Эстонии (EDF).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вертолет не представил план полета, во время пересечения границы его транспондер был отключен. Также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения.

Ми-8 находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России, чтобы выразить протест по поводу инцидента и вручить ему дипломатическую ноту о нарушении.

"Эстония считает это крайне серьезным и прискорбным инцидентом, который совершенно неприемлем", — заявили в министерстве.

Нарушение воздушного пространства Эстонии во вторник стало третьим в этом году, пишет эстонское издание. В ночь на 18 июня вертолет Ми-8, принадлежащий пограничной службе России, нарушил воздушное пространство Эстонии.

Читайте также: НАТО быстрого реагирования: авиация Альянса патрулирует небо над странами Балтии

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.