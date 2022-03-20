Российское вторжение может зайти в тупик, никакой цели не достигнуто – WP

Попытка России завоевать Украину в скором времени может зайти в тупик. Следующие две недели могут быть решающими для результатов войны, пишет со ссылкой на западных чиновников и военных экспертов Washington Post.

По их данным, россияне до сих пор не добились ни одной из своих первоочередных целей. Оккупанты не смогут продвигаться: им не хватает живой силы, боеприпасов и других поставок, считают аналитики и чиновники, опрошенные WP. Если за следующие две недели РФ не сможет быстро улучшить логистику и подвезти подкрепления, ее планы могут оказаться нереальными, пишут в издании.

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По оценке Института изучения войны, украинские силы победили в начальной кампании войны. Конфликт вошел в тупик, добавили там.

Ситуация может измениться, например, если россиянам удастся захватить блокадный Мариуполь, пишет издание. Американские чиновники видят признаки того, что РФ пытается поддерживать свои войска в Украине, пытается найти резервы и решить проблемы со снабжением.

Пока украинцы хорошо противодействуют агрессии, заявил анонимный западный чиновник. Однако Москва скорее собирается "удвоить ставки, чем снизить", говорит Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб. Это делает войну опаснее для украинцев, добавил он.

Александр Мясищев

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