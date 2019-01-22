RTL показала итоги опроса немцев о газопроводе Северный поток-2

Северный поток-2 (фото - пресс-служба Газпрома)

Подавляющее большинство граждан Германии одобряет строительство газопровода Северный поток-2, который напрямую будет доставлять голубое топливо из РФ в Германию — в обход Украины. Таковы результаты социологического исследования от института Forsa, проведенного по заказу медиагруппы RTL.

73% опрошенных одобряют прокладку газопровода, и только 16% немцев против этого строительства.

Реклама

Летом 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что "Германия стала заложницей России" из-за СП-2.

90% опрошенных немцев уверены, что подобные заявления он делает только потому, что хочет продавать Европе американский сжиженный газ.

67% респондентов не считают, что СП-2 сделает ФРГ зависимой от РФ. Как отметили социологи, такие опасения разделяют только симпатики радикальных популистов правого толка из "Альтернативы для Германии".

Deutsche Welle цитирует главу института Forsa Манфреда Гюльнера: "Немцы прекрасно понимают, что конфликт вокруг СП-2 вызван не политическими, а экономическими причинами".

Читайте также: Берлин ответил США по Северному потоку-2: Не ваше дело