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22.01.2019, 13:02

RTL показала итоги опроса немцев о газопроводе Северный поток-2

RTL показала итоги опроса немцев о газопроводе Северный поток-2 - Фото
Северный поток-2 (фото - пресс-служба Газпрома)

Российская пропаганда утверждает, что газопровод Nord Stream 2 — сугубо экономический проект. В Германии многие, включая социологов, считают так же.

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Подавляющее большинство граждан Германии одобряет строительство газопровода Северный поток-2, который напрямую будет доставлять голубое топливо из РФ в Германию — в обход Украины. Таковы результаты социологического исследования от института Forsa, проведенного по заказу медиагруппы RTL.

73% опрошенных одобряют прокладку газопровода, и только 16% немцев против этого строительства.

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Летом 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что "Германия стала заложницей России" из-за СП-2.

90% опрошенных немцев уверены, что подобные заявления он делает только потому, что хочет продавать Европе американский сжиженный газ.

67% респондентов не считают, что СП-2 сделает ФРГ зависимой от РФ. Как отметили социологи, такие опасения разделяют только симпатики радикальных популистов правого толка из "Альтернативы для Германии".

Deutsche Welle цитирует главу института Forsa Манфреда Гюльнера: "Немцы прекрасно понимают, что конфликт вокруг СП-2 вызван не политическими, а экономическими причинами".

Читайте также: Берлин ответил США по Северному потоку-2: Не ваше дело

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Теги: газпром, северный поток-2, опрос, социология, газовые войны, RTL, Forsa
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