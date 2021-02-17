Рухнуло за 20 секунд. В США взорвали заброшенное казино Трампа: видео
Сегодня, 17 февраля, в Атлантик-Сити взорвали здание казино, ранее принадлежавшее 45-му президенту США Дональду Трампу, которое было заброшено несколько лет и начало разрушаться. Об этом сообщает APNews.
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LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021
Здание снесли серией управляемых взрывов – оно обрушилось за 20 секунд. От казино осталась куча обломков высотой около восьми этажей, их уберут к началу лета.
Everything dies, baby, that's a fact— Donald's Pandemic (@MustweSuffer) February 17, 2021
But maybe everything that dies some day comes back
Put your makeup on, fix your hair up pretty
This morning they're blowin' up Trump Plaza in Atlantic City pic.twitter.com/zNEoq51LAM
Как отмечается, некоторые фрагменты здания могут быть использованы защитниками окружающей среды, которые хотят построить искусственный рыболовный риф у побережья Атлантик-Сити.
В комплекс Trump Plaza входит еще несколько зданий – в ближайшее время их снесут с применением тяжелой техники.
Хотя здание построил Трамп, теперь оно принадлежит другому миллиардеру Карлу Айкану, который в 2016 году приобрел обанкротившееся казино.
Trump Plaza открыли в 1984 году, и какое-то время это было самое успешное казино в Атлантик-Сити.
В разное время гостями Trump Plaza были Мик Джаггер и Кит Ричардс, Джек Николсон и Уоррен Битти, Мадонна и Шон Пенн, Барабра Стрейзанд и Дон Джонсон, Мухаммед Али, Опра Уинфри.
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