Рухнуло за 20 секунд. В США взорвали заброшенное казино Трампа: видео

Сегодня, 17 февраля, в Атлантик-Сити взорвали здание казино, ранее принадлежавшее 45-му президенту США Дональду Трампу, которое было заброшено несколько лет и начало разрушаться. Об этом сообщает APNews.

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LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021

Здание снесли серией управляемых взрывов – оно обрушилось за 20 секунд. От казино осталась куча обломков высотой около восьми этажей, их уберут к началу лета.

Everything dies, baby, that's a fact

But maybe everything that dies some day comes back

Put your makeup on, fix your hair up pretty

This morning they're blowin' up Trump Plaza in Atlantic City pic.twitter.com/zNEoq51LAM — Donald's Pandemic (@MustweSuffer) February 17, 2021

Как отмечается, некоторые фрагменты здания могут быть использованы защитниками окружающей среды, которые хотят построить искусственный рыболовный риф у побережья Атлантик-Сити.

В комплекс Trump Plaza входит еще несколько зданий – в ближайшее время их снесут с применением тяжелой техники.

Хотя здание построил Трамп, теперь оно принадлежит другому миллиардеру Карлу Айкану, который в 2016 году приобрел обанкротившееся казино.

Trump Plaza открыли в 1984 году, и какое-то время это было самое успешное казино в Атлантик-Сити.

В разное время гостями Trump Plaza были Мик Джаггер и Кит Ричардс, Джек Николсон и Уоррен Битти, Мадонна и Шон Пенн, Барабра Стрейзанд и Дон Джонсон, Мухаммед Али, Опра Уинфри.

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Наталия Медведева

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