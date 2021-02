Рухнуло за 20 секунд. В США взорвали заброшенное казино Трампа: видео

Сегодня, 17 февраля, в Атлантик-Сити взорвали здание казино, ранее принадлежавшее 45-му президенту США Дональду Трампу, которое было заброшено несколько лет и начало разрушаться. Об этом сообщает APNews.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk

Здание снесли серией управляемых взрывов – оно обрушилось за 20 секунд. От казино осталась куча обломков высотой около восьми этажей, их уберут к началу лета.

Everything dies, baby, that's a fact

But maybe everything that dies some day comes back

Put your makeup on, fix your hair up pretty

This morning they're blowin' up Trump Plaza in Atlantic City pic.twitter.com/zNEoq51LAM