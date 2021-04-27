"Русскоязычные хакеры" взломали полицию Вашингтона и пытаются ее шантажировать – АР

Полиция Вашингтона заявила, что ее компьютерная сеть была взломана. Русскоязычная группа хакеров Бабук утверждает, что получила доступ к чувствительной информации, и пытается шантажировать правоохранителей, передает АР.

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Отмечается, что киберпреступники разместили на своем сайте в даркнете скриншоты, подтверждающие их утверждение о краже более 250 гигабайт данных полиции Вашингтона.

Хакеры требуют, чтобы полиция связалась с ними в течение трех дней, передает агентство. В противном случае они угрожают связаться с бандами и передать им данные об информаторах полиции.

Как сообщается, в полиции заявили, что серьезно относятся к кибератаке. Однако правоохранители пока не видели признаков, что кибератака повлияла на какие-либо полицейские операции. В полиции также не уточнили, столкнулись ли с программами-вымогателями.

"Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. Мы устанавливаем влияние (кибератаки, - ред.) и продолжаем анализировать эту активность, мы привлекли ФБР для полного расследования этого дела", – заявили в полиции Вашингтона.

В ФБР эту ситуацию пока не прокомментировали.

15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Санкции ввели, в том числе в связи с систематическими кибератаками, в частности, через ПО SolarWinds, за которыми стоит СВР РФ,

Под санкции попали шесть технологических компаний РФ, которые, по данным правоохранителей США, работают с россйискими спецслужбами.

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Марк Сировой

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