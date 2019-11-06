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Рыболовные снасти в океане весят как 55 000 автобусов - Guardian

Рыболовные снасти в океане весят как 55 000 автобусов - Guardian - Фото
Потерянные рыболовные снасти смертельно опасны для морских животных (Фото: скриншот из видео)
06.11.2019, 12:20

Потерянные орудия лова смертельно опасны для рыбы и морских животных

Greenpeace утверждает, что потерянные рыболовные снасти и орудия лова, опасные для морской жизни, составляют основную часть пластикового мусора в Мировом океане. Об этом сообщает The Guardian.

По данным исследования, ежегодно в океаны и моря выбрасывается более 640 000 тонн сетей, лески, ловушек, используемых для коммерческого рыболовства, "что соответствует весу 55 000 двухэтажных автобусов". 

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Исследование крупного района скопления пластика в северной части Тихого океана показало, что там содержалось 42 000 тонны пластика, из которых 86% составляли рыболовные сети. Другая экспедиция в южной части Тихого океана обнаружила около 18 тонн пластикового мусора на 2,5-километровом участке пляжа на необитаемом острове Хендерсон. В шести тоннах мусора примерно 60% составили приспособления для промышленного рыболовства.

Под приливами и отливами орудия лова дрейфует к арктическим береговым линиям, к отдаленным тихоокеанским островам, запутываются в коралловых рифах и засоряют морское дно.

Greenpeace призывает ООН обеспечить защиту морской среды и открыть к 2030 году глобальную сеть океанских заповедников, охватывающих 30% Мирового океана.

  • Московский райсуд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска экологов из российского филиала Greenpeace, которые требовали прекратить строительство газопровода Севпоток-2. 
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greenpeace загрязнение океана
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