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Greenpeace использует карту с "российским" Крымом: фото

Greenpeace использует карту с "российским" Крымом: фото - Фото
Фото: ua.krymr.com
05.09.2019, 06:23

Оккупированный Крым показан частью России на интерактивной карте пожаров в РФ международной экозащитной организации Greenpeace

Российское отделение международной организации Greenpeace использует карту, где Крым обозначен частью территории cтраны-агрессора России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет об интерактивной карте пожаров в России.

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На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap, картами которого пользуются десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединенных Наций.

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"В прошлом году OpenStreetMap попал в скандал из-за того, что "отрезал" Крым от Украины. Украинские волонтеры OpenStreetMap, МИД и посольство Украины в Великобритании официально обратились в центральный офис OpenStreetMap в Лондоне с требованием вернуть Крым на карте в состав Украины", - отмечается в сообщении.

В декабре 2018 международный проект OpenStreetMap обозначил Крым территорией Украины, после того как к ним обратились с претензиями из-за изображения "российского" Крыма на карте. При этом на карте Крыма остались упоминание, что "полуостров входит в Южный федеральный округ (России, - ред.)".

Редакция Крым.Реалии обратилась к Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ от российского отделения Greenpeace пока не поступила.

Greenpeace - международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. Национальные и региональные организации (НРО) работают самостоятельно, руководствуясь общими принципами и миссией Greenpeace.

  • 6 марта 2019 года посол Украины в США Валерий Чалый призвал компанию Google не изображать оккупированный Крым частью России.

 

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Россия Крым фото карта валерий чалый greenpeace
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