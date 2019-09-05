Greenpeace использует карту с "российским" Крымом: фото

Фото: ua.krymr.com

Российское отделение международной организации Greenpeace использует карту, где Крым обозначен частью территории cтраны-агрессора России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет об интерактивной карте пожаров в России.

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На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap, картами которого пользуются десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединенных Наций.

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"В прошлом году OpenStreetMap попал в скандал из-за того, что "отрезал" Крым от Украины. Украинские волонтеры OpenStreetMap, МИД и посольство Украины в Великобритании официально обратились в центральный офис OpenStreetMap в Лондоне с требованием вернуть Крым на карте в состав Украины", - отмечается в сообщении.

В декабре 2018 международный проект OpenStreetMap обозначил Крым территорией Украины, после того как к ним обратились с претензиями из-за изображения "российского" Крыма на карте. При этом на карте Крыма остались упоминание, что "полуостров входит в Южный федеральный округ (России, - ред.)".

Редакция Крым.Реалии обратилась к Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ от российского отделения Greenpeace пока не поступила.

Greenpeace - международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. Национальные и региональные организации (НРО) работают самостоятельно, руководствуясь общими принципами и миссией Greenpeace.