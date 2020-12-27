С 1 января 2021 года владельцы устаревших смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp

С 1 января следующего года приложение WhatsApp не будет работать в смартфонах с устаревшими версиями ПО. Чтобы продолжать им пользоваться и дальше необходимо будет обновить либо сам телефон, либо его операционную систему, сообщается в блоге приложения.

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В частности, возможности пользоваться WhatsApp будут лишены те пользователи, у которых смартфоны работают с такими версиями:

- Android – версии ниже 4.0.3;

- iOS – ниже 9 (кроме того, мессенджер не будет работать на iPhone 4 и более ранних моделях);

- KaiOS – ниже 2.5.1.

Если вовремя не обновить операционную систему, предварительно осуществив резервное копирование данных, то уже в первый день нового года могут начаться проблемы с работой приложения, предупреждают разработчики.

Как отмечается в сообщении, это было связано с решением компании прекратить выпуск версий мессенджера для устаревших версий операционных систем Google и Apple.

В ноябре 2020 года в WhatsApp появились исчезающие сообщения и функция интернет-магазина в чатах.

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Дарья Мостовая

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