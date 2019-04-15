Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.04.2019, 11:46

С атомной станции Фукусима начали вывозить топливные стержни

С атомной станции Фукусима начали вывозить топливные стержни - Фото
АЭС Фукусима-1 (фото - ЕРА)

Специалисты планируют вывезти 573 топливных стержня из третьего энергоблока

Реклама
Реклама

С японской атомной электростанции Фукусима-1, пострадавшей в результате сильного землетрясения и цунами в 2011 году, начат вывоз ядерного топлива из третьего энергоблока АЭС. Об этом сообщила токийская компания-оператор TEPCO в понедельник, 15 апреля, передает Deutsche Welle.

В целом собираются вывезти 573 топливных стержня из третьего энергоблока и еще около одной тысячи - из двух других энергоблоков.

Реклама

"Работы на третьем реакторе планируется завершить к концу марта 2021 года, а на первом и втором - в 2023 году", - отмечается в сообщении.

В TEPCO пояснили, что топливные стержни не пострадали в результате атомной аварии, однако охлаждающие бассейны, в которых они находятся, не изолированы, поэтому вывоз ядерного топлива в безопасное место необходим для предотвращения новой катастрофы в случае землетрясения.

Операцию по вывозу ядерного топлива из трех энергоблоков АЭС Фукусима-1 пришлось отложить более чем на четыре года из-за сбоев оборудования, высокого уровня излучения и радиоактивных отходов, оставшихся после взрыва реактора третьего энергоблока. Работы по удалению всех 1535 топливных стержней из бассейна энергоблока номер четыре были завершены еще в 2014 году.

10 апреля 2019 года сообщалось, что город Окума (Япония), расположенный возле разрушенной атомной электростанции Фукусима, частично снова открыт для людей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: япония, фукусима, стержни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 