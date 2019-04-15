С атомной станции Фукусима начали вывозить топливные стержни

АЭС Фукусима-1 (фото - ЕРА)

С японской атомной электростанции Фукусима-1, пострадавшей в результате сильного землетрясения и цунами в 2011 году, начат вывоз ядерного топлива из третьего энергоблока АЭС. Об этом сообщила токийская компания-оператор TEPCO в понедельник, 15 апреля, передает Deutsche Welle.

В целом собираются вывезти 573 топливных стержня из третьего энергоблока и еще около одной тысячи - из двух других энергоблоков.

Реклама

"Работы на третьем реакторе планируется завершить к концу марта 2021 года, а на первом и втором - в 2023 году", - отмечается в сообщении.

В TEPCO пояснили, что топливные стержни не пострадали в результате атомной аварии, однако охлаждающие бассейны, в которых они находятся, не изолированы, поэтому вывоз ядерного топлива в безопасное место необходим для предотвращения новой катастрофы в случае землетрясения.

Операцию по вывозу ядерного топлива из трех энергоблоков АЭС Фукусима-1 пришлось отложить более чем на четыре года из-за сбоев оборудования, высокого уровня излучения и радиоактивных отходов, оставшихся после взрыва реактора третьего энергоблока. Работы по удалению всех 1535 топливных стержней из бассейна энергоблока номер четыре были завершены еще в 2014 году.

10 апреля 2019 года сообщалось, что город Окума (Япония), расположенный возле разрушенной атомной электростанции Фукусима, частично снова открыт для людей.