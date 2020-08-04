С острова в Тихом океане спасли трех моряков благодаря надписи SOS на пляже

Моряки рассказали, что у них на судне закончилось топливо и они сбились с курса

После того, как их судно отклонилось от курса, трое моряков оказались на Пайкелоте - одном из островов Микронезии в западной части Тихого океана. Спастись им помогла надпись SOS на пляже, которую спасатели заметили с вертолета, сообщает ВВС.

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По рассказам моряков, все началось с того, что на их корабле кончилось топливо. Затем судно отклонилось от курса и прибилось к острову Пайкелот, который находился в 200 км от точки их отправления.

Когда они оказались на острове, то решили написать на песке у берега SOS, чтобы привлечь таким образом к себе внимание. В итоге надпись была замечена с вертолета австралийскими силами обороны - они приземлились на остров, передав морякам воду и еду. А спустя пару дней за "робинзонами" приехал патрульный катер, забрав их на материк.

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Дарья Мостовая

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