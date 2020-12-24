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С учетом ограничений пандемии. Папа Франциск провел Рождественскую мессу: видео

24.12.2020, 23:47
С учетом ограничений пандемии. Папа Франциск провел Рождественскую мессу: видео - Фото
Папа Римский Франциск проводит Рождественскую мессу (Фото: EP​A-EFE/VINCENZO PINTO)

Папа Римский Франциск провел Рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, которая в этом году состоялась с учетом противоэпидемических мер. Трансляцию вел Youtube-канал Ватикана.

Мессу провели с ограниченным числом участников, было отменено традиционное обращение Франциска к верующим с благословениями с центрального балкона базилики.

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Праздничная служба началась на два часа раньше, чем обычно, в 19:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Это сделали для того, чтобы закончить ее до начала комендантского часа в 22:00.

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Наталия Медведева
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Ватикан Папа римский франциск рождество коронавирус

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