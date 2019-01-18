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18.01.2019, 15:10

Самая большая утечка в истории: хакеры "слили" 21 млн паролей

Самая большая утечка в истории: хакеры "слили" 21 млн паролей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Кроме паролей, в открытый доступ попали и 773 млн эмейлов. "Вес" опубликованных файлов составляет 87 гб

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Хакеры выложили в открытый доступ 773 млн уникальных эмейлов и 21 млн уникальных паролей - это самая большая утечка личных данных в истории. Об этом пишет Wired.

Сами же злоумышленники назвали утечку Коллекцией 1, поэтому пока не ясно, будет ли "Коллекция 2" или "Коллекция 3". 

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"Вес" всех файлов с паролями и адресами эмейлов, которые опубликовали в облачном сервисе MEGA, составляет впечатляющие 87 гигабайтов.

Сообщается, что среди опубликованной информации нет номеров и прочих данных кредитных карт. 

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Теги: хакеры, личные данные, пароли
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