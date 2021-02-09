Самая старая жительница Европы выздоровела от COVID-19

Самая старая жительница Европы и вторая по этому показателю в мире, 116-летняя сестра Андрэ (рожденная как Люсиль Рандон) выздоровела от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает французское издание Var-Matin.

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Как отмечается, женщина узнала, что больна COVID-19 16 января, ее болезнь протекала бессимптомно. "Я даже не знала, что у меня это есть", – сказала монахиня 1904 года рождения.

В течение болезни она находилась в изоляции и не посещала мессы, пишет издание. Теперь, когда тест на коронавирус показал негативный результат, сестра Андрэ готовится к празднованию своего 117-летия в доме для престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне. Ее день рождения будет в четверг, 11 февраля.

Сестра Андрэ – самая старая из живущих европейцев. Самый старый человек мира – 118-летний японец Кане Танака, родившийся 2 января 1903 года.

25 января сообщалось, что в Великобритании сын-фармацевт вакцинировал от коронавируса 80-летнего отца.

Марк Сировой

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