Пропаганда адекватности. Сын-фармацевт вакцинировал от ковида 80-летнего отца – фото

В Британии сын-фармацевт вакцинировал 80-летнего отца препаратом от коронавирусной болезни. Об этом случае написали в Национальной службе здравоохранения страны, используя его как пример в борьбе с распространившимися теориями заговора и опасениями людей по поводу "непроверенных вакцин".

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"Это таки должно быть безопасно, если сын делает прививку своему отцу", – цитирует NHS пожилого мужчину.

Пресс-служба ведомства сообщила, что братья Анит и Манит стали фармацевтами, "чтобы помочь своему сообществу: вдохновленные своим 80-летним отцом Сунилом, который переехал в Манчестер в 1965 году из Индии".

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На этой неделе Сунил стал одним из первых пациентов, вакцинированных Анитом на территории теннисно-крикетного клуба Уолли Рэндж в Манчестере, одном из 65 новых пунктов вакцинации, где процессом занимаются сотрудники аптек.

8 декабря 2020-го в Британии началась массовая вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2, который появился в человеческой популяции около года назад и с той поры унес более 2,1 млн жизней только официально. Этот день министр здравоохранения Британии назвал "V-Day" по аналогии с "D-Day" – днем высадки десанта во Франции, ознаменовавшим финальный рывок союзников перед победой во Второй мировой войне.

Британия стала первой страной Запада, одобрившей широкое использование вакцины Pfizer/BioNTech против этой болезни.

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Евгений Пилипенко

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