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"Самые строгие меры". Детям в Китае ограничили доступ в TikTok

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 12:26
Фото: EPA/Hayoung Jeon

В Китае пользователи соцсети TikTok, которые младше 14 лет, смогут заходить в приложение не дольше, чем на 40 минут и в определенное время – с 06:00 до 22:00. Об этом говорится в заявлении Tiktok.

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"Мы будем осуществлять самые строгие меры в истории платформы по защите молодежи до 14 лет", – говорится в сообщении.

В соцсети утверждают, что в специальном "подростковом" режиме доступен специальный контент о научно-популярных экспериментах, выставках в музеях, истории и проч. 

Китайская версия TikTok называется Douyin. Разработчики призвали родителей проверить, что дети регистрировались под настоящими именами.

  • В апреле 2021 года стало известно, что TikTok "жестко контролируется" китайской компанией-владельцем ByteDance.
  • В августе в Китае подросткам до 18 лет запретили играть в онлайн-игры в будние дни. Можно только по пятницам, выходным и праздникам, с 20:00 до 21:00.

Читайте также: Поплавский решил выпускать своих специалистов по TikTok с дипломами

Владислава Михайленко
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Китай соцсети цензура TikTok
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