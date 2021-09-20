"Самые строгие меры". Детям в Китае ограничили доступ в TikTok
20.09.2021, 12:26
Фото: EPA/Hayoung Jeon
В Китае пользователи соцсети TikTok, которые младше 14 лет, смогут заходить в приложение не дольше, чем на 40 минут и в определенное время – с 06:00 до 22:00. Об этом говорится в заявлении Tiktok.
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"Мы будем осуществлять самые строгие меры в истории платформы по защите молодежи до 14 лет", – говорится в сообщении.
В соцсети утверждают, что в специальном "подростковом" режиме доступен специальный контент о научно-популярных экспериментах, выставках в музеях, истории и проч.
Китайская версия TikTok называется Douyin. Разработчики призвали родителей проверить, что дети регистрировались под настоящими именами.
- В апреле 2021 года стало известно, что TikTok "жестко контролируется" китайской компанией-владельцем ByteDance.
- В августе в Китае подросткам до 18 лет запретили играть в онлайн-игры в будние дни. Можно только по пятницам, выходным и праздникам, с 20:00 до 21:00.
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