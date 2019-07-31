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Санкции против Nord Stream-2. Комитет Сената США проголосовал

Санкции против Nord Stream-2. Комитет Сената США проголосовал - Фото
Северный поток-2 (фото - пресс-служба Газпрома)
31.07.2019, 21:17

Чтобы вступить в силу, законопроект должен пройти через весь Сенат, Палату представителей и президента США

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний-участников строительства магистрального газопровода Северный поток-2 из России в Германию через Балтийское море. Об этом сообщает Reuters. 

Законопроект "Об энергетической безопасности Европы" одобрили 20 членов комитета, против выступили двое.

Документ предусматривает введение ограничительных мер против всех компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства Северного потока-2, а также оказывают финансовую или техническую поддержку.

Чтобы вступить в силу, законопроект должен пройти через весь Сенат и Палату представителей. После этого документ будет ожидать подписи президента США Дональда Трампа.

28 июля издание The Daily Beast сообщило со ссылкой на источники верхней палате Сената США, что сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол активно препятствует принятию законопроекта, предусматривающего введение санкций против газопровода из России в Германию через Балтийское море Северный поток-2.

27 июня Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях против российских газопроводов в обход Украины Северный поток-2 и Турецкий поток.

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санкции сенат сша Северный поток 2
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