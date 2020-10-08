Сбежал из карантинного центра, выкопав яму. В Сеуле мужчина завершил самоизоляцию досрочно

Мужчине оставался на самоизоляции один день, но он решил закончить ее побегом

Вчера в столице Южной Кореи, Сеуле, полиция поймала индонезийского моряка – он выбрался из карантинного центра, выкопав яму возле забора, чтобы досрочно завершить самоизоляцию, сообщает CNA.

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Для прохождения самоизоляции после контактирования с больными коронавирусом в Сеуле при одном из отелей построили временный карантинный центр. Беглец тоже проходил там изоляцию положенные две недели, но за день до окончания срока не выдержал и, выкопав яму, сбежал оттуда.

Об исчезновении сотрудники центра узнали только на следующий день после побега, а поймали мужчину еще через три дня – его арестовали в 112 км к югу от столицы страны.

При этом, в министерстве здравоохранения отметили, что у сбежавшего изначально был отрицательный тест на коронавирус и во время нахождения в карантинной центре никаких симптомов у него не проявлялось.

Еще в начале пандемии власти Южной Кореи предупредили, что за нарушение правил самоизоляции иностранцев будут депортировать из страны, а граждан страны – сажать в тюрьму. Позже было введено правило об обязательной двухнедельной изоляции по прибытию в Южную Корею.

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Дарья Мостовая

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