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Более 60 человек сбежали из обсервации в центре Киева. Их оштрафовали

Более 60 человек сбежали из обсервации в центре Киева. Их оштрафовали - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)
01.04.2020, 14:57

Из обсервации в отеле Казацкий сбежали люди. Их оштрафовали на 17 000 гривень и будут штрафовать вновь за каждый выход из изоляции

Из отеля Казацкий в центре Киева сбежали более 60 человек, которые находились на обсервации после возвращения из-за границы. Об этом заявил в эфире 112 канала заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, люди смогли покинуть отель из-за "законодательных неточностей" - и силовых действий полиция, которая охраняла место обсервации, применить не могла.

"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 000 гривень", - сказал он.

Геращенко добавил, что за всеми, кто сбежал, будут следить и за каждый выход из изоляции штрафовать вновь, а если они заразят кого-нибудь, то их могут привлечь к уголовной ответственности по статье 325 УКУ, по которой грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

  • 30 марта в Борисполь вернулся рейс, который эвакуировал украинцев из Бали и Катара. Их поместили на обсервацию в отель Казацкий и Пуща-Водица.
  • Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД не даст разрешения ни на один чартер, если не будет обеспечена 100% обсервация пассажиров.

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Марк Сировой
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