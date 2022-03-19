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Сбитые самолеты и ракеты: результаты работы авиации и ПВО Украины за сутки

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 03:19
Сбитые самолеты и ракеты: результаты работы авиации и ПВО Украины за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

За 18 марта украинская авиация и силы ПВО уничтожили не менее 12 воздушных целей россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ.

По данным командования, за сегодня сбиты два вражеских самолета, три вертолета, три БПЛА и четыре крылатых ракеты. 10 целей уничтожили Воздушные Силы ВСУ. Еще две – Сухопутные войска.

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Александр Мясищев
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пво авиация российское вторжение
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