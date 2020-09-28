СБУ: Житель Львова пытался продать радиоактивные приборы с плутонием и америцием – фото

В Службе безопасности отметили, что мужчина хранил источник радиоактивного излучения рядом с собственным домом

Служба безопасности Украины задержала жителя Львова, который пытался продать радиоизотопные извещатели дыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В СБУ отметили, что изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Извещатели подозреваемый хранил рядом с собственным домом.

По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 изделий и пытался перепродать их за 40 000 гривен.

Сейчас мужчине инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 265 УК (незаконное обращение с радиоактивными материалами). Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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Станислав Стороженко

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