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СБУ зачищает агентов и диверсантов – подборка из регионов за сутки

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 11:34
СБУ зачищает агентов и диверсантов – подборка из регионов за сутки - Фото
Телеграмм СБУ

За последние сутки украинские контрразведчики задержали в Ровенской области агента российских спецслужб, который фотографировал и снимал на видео стратегические и военные объекты. Эта информация была необходима захватчикам для подготовки диверсий, сообщает СБУ в своем телеграмм-канале.

Кроме того, изменник организовывал подрывную деятельность в соцсетях. Он пытался найти сообщников, которые за деньги распространяли бы враждебный контент.

В Житомирской области спецназовцы СБУ обезвредили корректировщика огня. Его задержали прямо в момент, когда ставил радиометку на мосту при выезде из Житомира. Во время проверки документов начал отстреливаться, однако силовики сразу его ликвидировали.

Кроме того, за сутки задержаны восемь человек, которые за денежное вознаграждение от врага наносили метки для корректировки огня и совершения диверсий.

В Мариуполе сотрудники СБУ задержали двух изменников. Они передавали врагу информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении украинской военной техники. В соцсетях вражеские агенты пытались посеять панику и агитировали жителей сдать Мариуполь русским захватчикам.

В Днепропетровской области СБУ сообщила о подозрении пособнику российских оккупантов. Местный житель снимал на телефон передвижение украинской военной техники. Затем передавал эти данные абоненту с территории РФ.

В Запорожье оперативники СБУ задержали вражеского агента, оказавшегося боевиком так называемой "ДНР", главарем батальона "Восток". Боевик маскировался под местного жителя и с первого для войны находился рядом с военными объектами и фотографировал их.

Служба безопасности Украины круглосуточно выявляет и обезвреживает агентов, диверсантов и подельников российских оккупантов, пишет СБУ в телеграмме.

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Ірина Петренко
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