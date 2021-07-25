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Седьмой за два месяца. В Никарагуа арестован кандидат в президенты

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 10:50
Седьмой за два месяца. В Никарагуа арестован кандидат в президенты - Фото
Даниэль Ортега (Фото – Jorge Torres, EPA)

Вчера, 24 июля 2021 года, полиция Никарагуа отправила под домашний арест кандидата в президенты Ноэля Видорре, он стал седьмым потенциальным соперником президента страны Даниэля Ортеги, который подвергся преследованиям. Об этом сообщает ABC News.

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Видорре был одним из потенциальных кандидатов в президенты от альянса Граждане за свободу. Альянс заявил, что выбрал кандидатом Оскара Собальварро, бывшего полевого командира из повстанческого движения Контрас, в 1980-х воевавшего против сандинистов. Неизвестно, принял ли Собальварро предложение.

Видорре стал седьмым потенциальным кандидатом в президенты Никарагуа, арестованным с начала июня. Журналисты отмечают, что у Ортеги почти не осталось соперников на выборах, которые должны пройти 7 ноября. Ортега будет баллотироваться на четвертый срок подряд.

Задержаны также около 20 журналистов и оппозиционных активистов. Почти все они обвиняются по законам о государственной измене.

Денис Юдин
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выборы репрессии Никарагуа Даниэль Ортега
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