Сегодня в Украине тепло и без осадков, к выходным похолодает: карта погоды

Сегодня, 3 марта, на всей территории Украины температура поднимется выше нуля, осадков не ожидается. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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В западных и южных областях воздух прогреется до +9..+12 градусов. В центральных областях до +9, в восточных до +6. Осадки не прогнозируются по всей стране.

Завтра, 4 марта, потеплеет: до +13 на западе Украины, до +11 в центральных областях до +8 в восточных, на юге до +12. Осадков не ожидается.

В пятницу, 5 марта, в большинство областей Украины придет похолодание. На западе страны не более +5, в Волынской и Ровенской областях – 0..+2, в Киевской области +2..+4, в Кировоградской и восточных областях до +8, на юге – до +12. По всей стране, кроме юга, ожидаются осадки: дождь и мокрый снег.

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Денис Юдин

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