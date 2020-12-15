Сексуальная эксплуатация и торговля людьми. В Канаде арестован 79-летний модный магнат

В Канаде арестовали модного магната Питера Найгарда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлениях. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, 79-летнего мультимиллионера подозревают в совершении преступлений против десятков женщин и несовершеннолетних девушек.

Канадская полиция арестовала Найгарда в Виннипеге, Манитоба, в понедельник, 14 декабря, по запросу правительства США в соответствии с соглашением об экстрадиции этих стран.

Исполняющая обязанности прокурора США на Манхэттене Одри Штраус заявила, что Найгард с 1995 года использовал свое влияние и бизнес для "вербовки и содержания" жертв в Соединенных Штатах, Канаде и на Багамах для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров.

Найгарду также грозит коллективный гражданский процесс на Манхэттене, в рамках которого его обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к десяткам женщин. Власти США заявляют, что жертвы подвергались насилию со стороны Найгарда или его сообщников, некоторым вводили наркотики, и что Найгард часто выбирал жертв, которые происходили из неблагополучных семей или ранее подвергались насилию.

В обвинительном заключении говорится, что Найгард угрожал жертвам арестом, причинению вреда репутации и судебными исками, чтобы заставить их замолчать.

Найгард родился в Финляндии, вырос в Манитобе, создал компанию по производству одежды Nygard International и стал одним из самых богатых людей Канады. Сейчас его состояние оценивается в $900 млн.

В феврале Найгард оставил пост главы Nygard International после того, как сотрудники ФБР пришли в его штаб-квартиру в Нью-Йорке недалеко от Таймс-сквер.

В мае 2018 года киномагнат Харви Вайнштейн был арестован по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу.

Более 80 женщин, в том числе известные актрисы, обвиняли Вайнштейна в сексуальных проступках на протяжении десятилетий.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.

Наталия Медведева

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