Семь человек погибли в результате нападения с ножом в Китае

По меньшей мере семь человек убиты и еще семеро получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на северо-востоке Китая. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

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Инцидент произошел в небольшом городке в провинции Ляонин. Полиция арестовала подозреваемого, однако мотивы преступления остаются неясными.

Свидетели рассказали, что мужчина, по всей видимости, наносил удары наугад случайным прохожим. Нападение началось возле школы, большинство жертв оказались женщинами среднего или пожилого возраста.

"Хорошо, что сегодня школа не работает. Иначе могло быть больше жертв", – сказала очевидец.

В полиции заявили, что при задержании злоумышленника был ранен полицейский.

Агентство отмечает, что насильственные преступления в Китае относительно редки, но в последние годы в стране неоднократно происходили нападения с ножом. Обычно они совершаются людьми, которые страдают психическими заболеваниями или хотят отомстить должностным лицам.

4 июня в китайской школе в Гуанси-Чжуанском автономном районе 50-летний охранник напал с ножом на школьников и учителей. Пострадали более 40 человек.

Вадим Ребрина

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