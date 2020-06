В Китае охранник школы напал с ножом на детей и учителей: более 40 пострадавших

Сегодня, 4 июня, в китайской школе в Гуанси-Чжуанском автономном районе 50-летний охранник напал с ножом на школьников и учителей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пострадали более 40 человек, в том числе заместитель директора школы. Три человека - в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ученик.

Полиция задержала нападавшего. Его мотивы неизвестны.

На видео из соцсетей видно, как детей в бинтах выносят из медцентра.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2