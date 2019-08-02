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Семейное проклятие: погибла 22-летняя внучка Роберта Кеннеди

Семейное проклятие: погибла 22-летняя внучка Роберта Кеннеди - Фото
Сирша Кеннеди (фото - Instagram/bessette_kennedy)
02.08.2019, 14:56

Предполагается, что девушка погибла из-за передозировки наркотиками

Умерла внучка Роберта Кеннеди - брата убитого президента США Джона Кеннеди. 1 августа тело 22-летней Сирши Кеннеди нашла ее бабушка в семейном особняке в Массачусетсе. Об это сообщает The New York Times.

По предварительной информации, девушка погибла из-за передозировки наркотиков. Официальная причина смерти устанавливается.

Ранее Сирша признавалась, что страдает от депрессии и борется с психическими заболеваниями.

"Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши", - говорится в заявлении семьи Кеннеди.

В американских медиа уже говорят о семейном проклятии.

Дедушка Сирши, Роберт Кеннеди, был застрелен во время предвыборной гонки в 1968 году. Перед этим были убиты президент Джон Кеннеди и сенатор Роберт Ф. Кеннеди. Старший брат Джозеф Кеннеди умер во время Второй мировой войны. В разное время жертвами авиакатастроф стали сестра президента Кэтлин Кавендиш, Джон Ф. Кеннеди-младший и его жена.

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Кеннеди проклятие семьи кеннеди
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