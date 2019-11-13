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Сенат Польши возглавил представитель от оппозиции

Сенат Польши возглавил представитель от оппозиции - Фото
Томаш Гродзкий (фото - PAP/Tomasz Gzell)
13.11.2019, 06:49

Кандидатуру Томаша Гродзкого поддержал 51 сенатор

Томаш Гродзкий из оппозиционной Гражданской коалиции был избран спикером Сената. Об этом сообщает Польское радио.

За его кандидатуру свой голос отдал 51 сенатор. За Станислава Карчевского из партии Право и справедливость, который во время прошлого созыва Сената исполнял должность спикера, отдали свои голоса 48 депутатов. Один сенатор воздержался.

Во время своего выступления перед сенаторами Гродзкий отметил, что его избрание на должность спикера Сената – это победа демократии.

Гродзкий родом из Щецина. В 2015 году он стал щецинским сенатором Гражданской коалиции, ранее он многие годы выполнял функцию советника в Щецине.

Гродзкий - профессор медицинских наук, врач-хирург.

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польша сенат Томаш Гродзкий
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