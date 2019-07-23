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Сенат утвердил кандидата в главы Пентагона, которого выбрал Трамп

Сенат утвердил кандидата в главы Пентагона, которого выбрал Трамп - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
23.07.2019, 21:19

В США не было постоянного министра обороны с тех пор, как в декабре прошлого года Джеймс Мэттис подал в отставку

Сенат США сегодня утвердил министра Армии Марка Эспера на пост министра обороны, тем самым завершив самый долгий в истории период, когда Пентагон оставался без постоянного руководителя, сообщает Голос Америки.

55-летний Эспер в прошлом был лоббистом оружейной компании Raytheon и стал вторым утвержденным министром обороны, которого назначил президент Дональд Трамп.

Эспер получил поддержку со стороны обеих партий, несмотря на то, что во время слушаний по утверждению его кандидатуры сенатор-демократ Элизабет Уоррен задавала много вопросов по поводу его связей с Raytheon.

Уоррен, баллотирующаяся в президенты на выборах 2020 года, стала единственным членом сенатского Комитета по вооруженным силам, возражавшим против утверждения Эспера в должности.

Издание поясняет, что Raytheon занимает третье место среди крупнейших оборонных подрядчиков в США.

В США не было постоянного министра обороны с тех пор, как в декабре прошлого года Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политических разногласий с Трампом. Многие члены Конгресса призывали президента в срочном порядке заполнить эту вакансию.

10 июля стало известно, что министр ВМС США Ричард Спенсер временно возглавит Пентагон.

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пентагон Марк Эспер
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