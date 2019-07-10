В США назначили временного главу Пентагона

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Министр ВМС США Ричард Спенсер временно возглавит Пентагон. Об этом сообщает издание Military Times.

Спенсер займет пост на время рассмотрения кандидатуры нынешнего исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера в Сенате. По закону, пока кандидатуру рассматривает Сенат, этот человек не может возглавлять Министерство обороны США.

Президент США Дональд Трамп говорил, что намерен выдвинуть на пост главы Пентагона Марка Эспера.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на должность министра обороны.