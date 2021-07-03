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Сенатор США блокирует назначения Госдепа, требуя санкций против "Северного потока-2" – NBC

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 20:35
Сенатор США блокирует назначения Госдепа, требуя санкций против
Сенатор Тед Круз (фото - EPA)

Сенатор США от штата Техас Тед Круз блокирует утверждение кандидатов Госдепартамента на дипломатические должности, требуя от администрации Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

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13 кандидатов, утвержденных комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, поскольку Круз блокирует утверждение их всем Сенатом, чтобы заставить администрацию Байдена пересмотреть свой отказ от санкций против компании, контролирующей строительство трубопровода.

Издание отмечает, что большинство кандидатов претендуют на должности, не связанные с политикой США в отношении трубопровода.

Среди заблокированных — будущий помощник госсекретаря по разведке, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана, два заместителя министра.

Представитель Круза не прокомментировал, почему сенатор блокирует позиции, не связанные с трубопроводом. Госдепартамент от комментариев отказался.

Другие противники трубопровода в Сенате не присоединились к Крузу в его усилиях.

Издание уточняет, что один сенатор не может навсегда заблокировать утверждение кандидата, но может использовать правила Сената для затягивания этой процедуры. Как пишет NBC News, Байдена уже критикуют за задержку назначений на ключевые посты.

Вадим Ребрина
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