Сербия привела армию в полную боеготовность

Александар Вучич (фото - EPA)

Военно-политическое руководство Сербии приказало войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что полиция Косово вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции. Об этом пишет AP.

Полиция провела аресты в районе, сообщило сербское телевидение. Никаких подтверждений со стороны Приштины пока не получено.

В сербском правительстве заявили, что подобные действия косовской полиции направлены на "запугивание и изгнание сербов" из Косово и являются "прямой угрозой стабильности мира в регионе".

Ранее президент Сербии Александар Вучич обратился к парламенту, заявив об утрате контроля над Косово. "Для Сербии пришло время выбирать между сладкой ложью и горькой правдой, какой бы она ни была", - отметил Вучич.