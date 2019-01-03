Серия ограблений домов звезд Голливуда: задержан подозреваемый

Бенджамин Аккерман (фото - LAPD)

Полиция США заявила об аресте человека, подозреваемого в причастности к серии ограблений домов голливудских знаменитостей. Об этом сообщает BBC.

По словам правоохранителей, задержанного зовут Бенджамин Аккерман, ему 32 года.

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Полицейские обыскали дом Аккермана и принадлежащий ему склад, и обнаружили там много похищенных предметов, общая стоимость которых - миллионы долларов.

По данным полиции, перед ограблениями Аккерман внимательно осматривал дома, выдавая себя за потенциального покупателя, агента по недвижимости или даже представителя инвестиционной компании.

Среди знаменитостей, которые стали жертвами действий Аккермана - певцы Ашер и Адам Ламберт. Полиции известно о 13 кражах, в причастности к которым подозревают задержанного.

Полиция обнародовала фотографии найденных вещей - ожидается, что это поможет найти их возможных владельцев. Всего у Аккермана изъяли около двух тысяч предметов. Среди них - картины, ювелирные изделия и дорогие вина.

По словам детективов, обход Аккерманом домов, которые потом становились объектами нападений - это лишь первый этап операции. Затем преступники вмешивались в работу камер наблюдения.

Расследование продолжается, полиция рассчитывает выявить других причастных к серии ограблений.

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