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Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 16:11
Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата - Фото
Флаг Северной Македонии (фото - pixabay.com)

Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата за нарушение дипломатических норм. Об этом сообщил МИД страны, передает Reuters.

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Российским дипломатам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

Посол России в стране был проинформирован о том, что пять человек вели деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщили в министерстве.

Северная Македония присоединилась к международным санкциям против России из-за ее вторжения в Украину.

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши выявило 45 российских дипломатов и персонала, которые предположительно работают на спецслужбы страны-оккупанта РФ, и требует их высылки.

Позднее представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что они сокращают российское посольство в Варшаве на 45 человек разного дипломатического статуса. Все они, кроме одного, должны были уехать в пятидневный срок; один – в двухдневный.

Станислав Погорилов
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Россия дипломаты нон грата Севрная Македония
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