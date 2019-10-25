Сгорел за две недели. Названа причина смерти Александра Великого

Кадр из фильма об Александре Великом

Легендарный завоеватель Александр Великий умер от вовсе не малярий, брюшного тифа или пневмонии, как было принято считать прежде. На этом настаивают ученые из университета Аристотеля в Греции, пишет Greek Reporter.

Почти за 25 лет исследований они проанализировали симптомы болезни, которые описывали современники царя и историки более позднего периода (Флавий Арриан, Птолемей, Квинт Курций Руф и Плутарх среди прочих), когда сообщали о предсмертных днях Александра Македонского.

Вердикт ученых: полководец умер от некроза поджелудочной железы (панкреонекроза), который развился из-за желчнокаменной болезни. Царь любил "тяжелую" пищу и выпить, что также могло дать толчок к заболеванию, считают ученые.

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В первый день болезни Александр страдал от сильных болей в животе и высокой температуры. Врачи вызвали рвоту: так тогда было принято. Последовали холодные ванны, по-видимому, чтобы сбить температуру. На второй день он "был измотан и дрожал", все еще страдая от проблем в брюшной полости, но все равно отправился во дворец Мидиоса - "и снова ел тяжелую пищу и пил много вина". На третий день у него подскочила температура, началось повышенное потоотделение и озноб, а также трудности с дыханием.

В последующие дни здоровье завоевателя ухудшилось: появилась желтуху, проблемы с общением из-за бредового состояния. 13 июня 323 года до н.э. в возрасте 33 лет Александр Великий умер от тяжелого сепсиса, утверждают ученые.

Справка. Александр Великий или Александр Македонский - царь Македонии из династии Аргеадов, выдающийся полководец и завоеватель, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. Взошел на престол в возрасте 20 лет после гибели отца. По оценкам ученых, ни один другой исторический деятель не становился объектом столь пристального внимания со стороны деятелей искусства и науки, героем столь многих и столь разнообразных интерпретаций.

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