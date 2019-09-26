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Сгоревший в Норвегии траулер РФ затонул: есть угроза взрыва

Сгоревший в Норвегии траулер РФ затонул: есть угроза взрыва - Фото
Фото - Hans Ludbig Andreassen - NRK
26.09.2019, 12:41

25 сентября в норвежском порту загорелся российский траулер "Бухта Наездник"

Российский траулер "Бухта Наездник", который вчера загорелся в норвежском порту, затонул. На его борту было 200 000 литров дизельного топлива, поэтому есть угроза взрыва. Об этом сообщает NRK.

"Задымление уже не такое интенсивное, но существует угроза загрязнения воды дизельным топливом", - сообщил представитель местной полиции. 

В правоохранительных органах Тромсе заявляют, что угроза взрыва уменьшилась, потому что судно остывает, но сейчас продолжается эвакуация, пока не появится гарантия полной безопасности. 

Движение в радиусе 300 метров вокруг траулера приостановлено. 

По данным пожарной службы, пожар начался из-за сварочных работ в задней части траулера. 

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