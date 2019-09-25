Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В норвежском порту загорелся российский траулер - фото

В норвежском порту загорелся российский траулер - фото - Фото
Фото - Hans Ludbig Andreassen - NRK
25.09.2019, 14:05

Инцидент произошел сегодня с утра

В порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер "Бухта Наездник". Об этом сообщает NRK.

Как сообщает издание, полицию проинформировали о пожаре в бухте около 11 утра. 

Полицейские Тромсе написали об инциденте в Twitter: "Пожар в порту Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление, проводится эвакуация жителей близлежащего района". 

Экипаж российского судна состоял из 29 человек. 

12 человек направлены к врачу с подозрением на отравление дымом. Сейчас о состоянии моряков информации нет. 

Смотрите также: Небо стало красным. В Индонезии бушуют лесные пожары: видео

Напишите нам
пожар норвегия траулер бухта наездник тромс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 