В норвежском порту загорелся российский траулер - фото

Фото - Hans Ludbig Andreassen - NRK

В порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер "Бухта Наездник". Об этом сообщает NRK.

Как сообщает издание, полицию проинформировали о пожаре в бухте около 11 утра.

Полицейские Тромсе написали об инциденте в Twitter: "Пожар в порту Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление, проводится эвакуация жителей близлежащего района".

Экипаж российского судна состоял из 29 человек.

12 человек направлены к врачу с подозрением на отравление дымом. Сейчас о состоянии моряков информации нет.

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