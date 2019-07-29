Шесть миллионов человек пострадали от наводнения в Бангладеш

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В результате наводнений в Бангладеш, который затронули 28 районов страны, погибли уже 75 человек. Более шести миллионов жителей страны пострадали, пишет агентство Синьхуа.

Наводнения и оползни были вызваны сильными сезонными дождями. Тысячи семей вынуждены искать убежище в созданных властями лагерях, организованы спасательные операции и распределение необходимых ресурсов.

В стране, которую пересекают более 230 рек, каждый год миллионы людей страдают от наводнений.

Ранее сообщалось о наводнении в Закарпатье.