Сходили за хлебом. В США покупателям предложили сделать укол вакцины в супермаркете

В Вашингтоне посетителям местного супермаркета предложили сделать прививку от коронавируса прямо в аптеке, расположенной на территории магазина, поскольку медики, которым собирались ее делать, не пришли на вакцинацию, сообщается на портале Medical Xpress.

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В тот день студент юридического факультета Дэвид Макмиллан пришел с другом в супермаркет за покупками. К их удивлению, в зале их остановил сотрудник аптеки, предложив им привиться от COVID-19.

По словам Макмиллана, вакцинация пока не входила в их планы, но все же они решили сделать по уколу. Дело в том, что вакцина Moderna должна храниться исключительно при низких температурах, а когда флакон с ней достают и вскрывают, то препарат нужно использовать тут же.

Изначально эти две дозы предназначались для медицинских работников, но поскольку те не явились на прививку, то было решено предложить их случайным посетителям, говорится в сообщении. Макмиллан же отметил, что надеется получить и вторую дозу этой вакцины в конце текущего месяца.

В США фармацевт умышленно испортил вакцину от коронавируса – решил, что она "меняет ДНК людей и вызывает мутации".

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Дарья Мостовая

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