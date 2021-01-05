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Сходили за хлебом. В США покупателям предложили сделать укол вакцины в супермаркете

05.01.2021, 13:44
Сходили за хлебом. В США покупателям предложили сделать укол вакцины в супермаркете - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Вашингтоне посетителям местного супермаркета предложили сделать прививку от коронавируса прямо в аптеке, расположенной на территории магазина, поскольку медики, которым собирались ее делать, не пришли на вакцинацию, сообщается на портале Medical Xpress.

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В тот день студент юридического факультета Дэвид Макмиллан пришел с другом в супермаркет за покупками. К их удивлению, в зале их остановил сотрудник аптеки, предложив им привиться от COVID-19.

По словам Макмиллана, вакцинация пока не входила в их планы, но все же они решили сделать по уколу. Дело в том, что вакцина Moderna должна храниться исключительно при низких температурах, а когда флакон с ней достают и вскрывают, то препарат нужно использовать тут же.

Изначально эти две дозы предназначались для медицинских работников, но поскольку те не явились на прививку, то было решено предложить их случайным посетителям, говорится в сообщении. Макмиллан же отметил, что надеется получить и вторую дозу этой вакцины в конце текущего месяца.

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Дарья Мостовая
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США вакцина прививка супермаркет коронавирус COVID-19

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