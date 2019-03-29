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29.03.2019, 11:27

Шпионский скандал: российский дипломат сбежал из Швеции

Шпионский скандал: российский дипломат сбежал из Швеции - Фото
Фото: pixabay.com

Шведские власти заподозрили сотрудника российского посольства в шпионаже и потребовали покинуть страну. Он уехал, но не сразу

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Сотрудник российского посольства Евгений Умеренко покинул Швецию после того, как его заподозрили в шпионаже. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на местные власти.

Отъезду предшествовал арест компьютерного специалиста, предположительно завербованного дипломатом и встретившегося с ним в Стокгольме для совершения шпионажа.

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По данным разведки, на которые ссылается СМИ, Умеренко является специалистом по технологическому шпионажу. Ранее он выполнял такую же роль, занимая дипломатический пост в Германии.

Представитель шведского Министерства иностранных дел Анна Лундблад подтвердила, что российский дипломат покинул страну, но отказалась сообщать подробности.

14 марта сообщалось, что шведский МИД потребовал от посольства РФ, чтобы один из их сотрудников добровольно покинул страну. После отказа, шведское министерство вызвало к себе российского посла.

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Теги: российский дипломат, шпионаж, швеция
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